Женщину, подозреваемую в попытке сбыта наркотиков, задержали в Подмосковье

Возле одного из домов на Кутузовском проезде в подмосковном Домодедово сотрудники полиции задержали тридцатисемилетнюю женщину, подозреваемую в попытке сбыта наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Так, в ходе личного досмотра у злоумышленницы обнаружено и изъято девяносто свертков с порошком, а также мобильный телефон с координатами закладок. А в результате выезда по указанным координатам полицейскими было изъято еще семь свертков с аналогичным содержимым.

Согласно заключению эксперта, в трех изъятых свертках находится наркотическое средство — героин. Подозреваемая рассказала, что наркотик необходимо было распространить через тайники-закладки на территории Подмосковья.

По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по статье 30, а также части 4 статьи 228.1 УК РФ. Остальное изъятое будет исследовано в рамках расследования уголовного дела.

Ранее стало известно, что подмосковный предприниматель получил девятнадцать лет колонии за убийство двух своих знакомых.