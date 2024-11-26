Посылку с наркотиками для 64-летней жительницы Подмосковья задержали в Шереметьево

Сотрудники Шереметьевской и Центральной почтовой таможен задержали посылку с гашишным маслом, которая была отправлена жительнице Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС.

Наркотическое вещество следовало из Таиланда. Его общая масса составила более двухсот граммов. Наркотики находились в стеклянной банке, которая лежала в картонной коробке с орехами.

Сотрудники таможни задержали получательницу посылки с запрещенным веществом. Ей оказалась жительница Подмосковья в возрасте 64 лет. На женщину завели уголовное дело. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы и штраф. Сейчас гражданка под подпиской о невыезде.