Потери израильской армии могли составить шесть танков «Меркава» всего за сутки

Шесть уничтоженных «Меркав» и 17 подбитых бронетранспортеров за день – таков вероятный итог для ЦАХАЛ всего одного дня боевых действий.

Внезапная атака палестинцев застала израильскую армию врасплох, так считает Дэвид Хэмблинг. Он изложил свое мнение в статье, которая вышла у издания Forbes. Журналист привел потери израильтян в технике по состоянию на вечер 7 октября.

«По неподтвержденным ранним сообщениям, Израиль потерял целых шесть «Меркав» и семнадцать бронетранспортеров», - указал он.

В своих подсчетах Хэмблинг ссылается на мнение Эмиля Кастехельми, военного эксперта из Финляндии. Среди подбитых танков есть и самые новейшие модификации. Их уничтожали дешевыми дронами, и это несмотря на то, что у «Меркав» репутация мировых лидеров среди образцов бронетехники. Пусть в дальнейшем израильские танки и частично реабилитируются, но шок от того, как легко выходит из строя данный вид техники, останется еще надолго.