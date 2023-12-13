В Сергиевом Посаде спасли парня, который несколько часов не мог выбраться из леса

В Сергиевом Посаде спасли 17-летнего парня, который несколько часов не мог выбраться из леса. Об этом сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас».

Молодой человек направлялся из деревни Золотилово в поселок Мостовик и решил сократить путь, пройдя через лесной массив. Однако, парень был не местным и заплутал.

Прибывшие на место спасатели позвонили юноше, но он не смог объяснить, где находится. Кроме того, его мобильный телефон разрядился на морозе и выключился.

Спасатели по сугробам прочесали лес, подавая звуковые сигналы. Спустя тридцать минут молодого человека удалось обнаружить. Помощь медиков ему не понадобилась.