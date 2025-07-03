Потолок рухнул на людей в торговом центре в ХМАО

В Нягани, которая находится в Ханты-Мансийском автономном округе, произошло ЧП. Там обвалился потолок внутри торгового центра. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В Нягани прошел очень сильный дождь. Он привел к подтоплению территорий. Затопленными оказались не только улицы и парковки, но и некоторые подъезды. Этот же дождь привел к обрушению потолка в торговом центре «Оазис плаза».

«Посетители фудкорта, услышав треск над головами, успели отбежать. Теперь в потолке огромная дыра», — указал микроблог.

По имеющимся данным, при этом ЧП никто не пострадал. В ТЦ уже ведутся попытки ликвидировать все последствия обрушения и отремонтировать потолок.

Ранее сообщалось, что в отделение полиции во Владивостоке поступила информация о распыленном газе неизвестного происхождения в здании местного торгового комплекса. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Согласно предварительным данным, пострадали восемь человек. Все они — сотрудники торгового центра.