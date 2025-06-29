В ТЦ Владивостока распылен газ неизвестного происхождения: есть пострадавшие

В отделение полиции во Владивостоке поступила информация, что в здании местного торгового комплекса распылен газ неизвестного происхождения, сообщил телеграм-канал УМВД России по Приморскому краю.

По данным ведомства, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они обеспечивают безопасность граждан на месте инцидента. Возле торгового центра находятся бригады скорой помощи, подразделения пожарной службы и представили других компетентных органов. Согласно предварительным данным, пострадали восемь человек. Все они — сотрудники торгового центра.

«Им (пострадавшим. — Прим. ред.) оказана медицинская помощь», — указано в сообщении.

В ведомстве проинформировали о проведении проверки, по результатам которой правоохранители примут законное решение.

В настоящее время никому из пострадавших не понадобилась госпитализация, сообщил телеграм-канал Министерства здравоохранения Приморского края. Специалисты провели осмотр восьми пострадавших. На место инцидента прибыло три бригады скорой помощи.

Заместитель прокурора Первомайского района Артур Мартиросян с места происшествий сообщил, что прокуратура проводит расследование. Медики осматривают не только пострадавших, но и других сотрудников центра, сообщил телеграм-канал региональной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что жителю Ступино утвердили пожизненный срок за взрыв газа с шестью погибшими.