Потужно, но бесполезно: над Крымом и Черным морем за три часа сбито 30 украинских БПЛА

Вечером 17 декабря Министерство обороны РФ представило обновленную сводку, в которой сообщило о том, что за три часа российские средства противовоздушной обороны уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов, запущенных Украиной, над территорией Российской Федерации.

Как уточняется в сообщении российского оборонного ведомства, С 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны были нейтрализованы 30 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 17 аппаратов были уничтожены над территорией Крыма, а оставшиеся 13 вражеских дронов – над акваторией Черного моря.

В настоящее время в регионе продолжает действовать режим воздушной тревоги.

Ранее Минобороны сообщило о 83 сбитых беспилотниках за ночь на 16 декабря. Больше всего БПЛА, 64 единицы, было перехвачено над Брянской областью.