Пожар на НПЗ в Новоминской охватил 150 кв. м

В станице Новоминской Каневского района Краснодарского края на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, площадь которого составила около 150 кв. м. Возгорание охватило один из резервуаров и прилегающую территорию, сообщили 28 февраля в региональном оперативном штабе.

Для ликвидации возгорания были привлечены 39 человек, включая сотрудников МЧС России по Краснодарскому краю, а также 13 единиц спецтехники.

Согласно уточненной информации, пожар возник в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия, обеспечивая безопасность и предотвращая дальнейшее распространение огня.

