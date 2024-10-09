Пожар на рынке в Ногинске локализовали

Крупный пожар, который произошел на центральном рынке в Ногинске, был локализован на трех тысячах квадратных метров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

Возгорание произошло примерно в четыре часа дня среды. Согласно предварительной версии, причиной пожара могло стать нарушение правил обращения с огнем. Для установления точной причины на место уже прибыла пожарная испытательная лаборатория.

К ликвидации возгорания привлечены 81 человек и 26 единиц спецтехники. Пострадавших в результате случившегося нет.