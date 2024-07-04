Пожар на складе в Одинцово локализовали на площади 1,6 тысячи квадратных метров

Пожар, который начался сегодня на одном из складов в Одинцово, удалось локализовать на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

В ведомстве отметили, что в результате пожара сгорели два частных дома. Помимо этого, пострадал фасад здания ТЦ рядом.

Ранее сообщалось, что возгорание началось днем в четверг в Новоивановском, после чего пламя перекинулось на соседние постройки.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Точные причины возгорания станут известны после пожарно-технической экспертизы.