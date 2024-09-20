Пожар на территории завода в Подольске локализовали на площади 4,8 тысячи «квадратов»
Фото: [t.me/mchs_mo]
Крупный пожар на территории завода в Подольске локализован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Возгорание случилось сегодня. Огонь распространился на площади 4,8 тысячи квадратных метров. Произошло обрушение кровли
К тушению привлекли свыше семидесяти человек и более двадцати единиц техники, в том числе вертолет Московского авиационного центра Ми-26. Судно сбросило уже 210 тонн воды.
По предварительным данным, в результате пожара никто из людей не пострадал. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались тридцать человек.