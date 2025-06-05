Пожар охватил мусорный полигон на площади 2 тыс. «квадратов» в Чите

На мусорном полигоне твердых бытовых отходов в Чите произошел крупный пожар, площадь которого составляет около 2 тыс. кв. м. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Огонь распространился по территории полигона. Ситуация осложняется сильным ветром с порывами до 25-30 м/с. Эти условия затруднили тушение, увеличивая риск дальнейшего распространения огня и задымления в городе.

Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 82 сотрудника МЧС и 18 единиц техники. Работа ведется оперативно, чтобы максимально быстро локализовать и полностью потушить возгорание.

Причины возгорания уточняются. Специалисты отмечают, что пожары на мусорных полигонах зачастую связаны с неправильной утилизацией отходов, подверганием их самовозгоранию или другим техническим обстоятельствам.

Ранее сообщалось, что на рынке в Троицке произошел крупный пожар.