Пожар площадью 2,5 тысячи квадратных метров произошел на предприятии в Яхроме

Пожар произошел на территории одного из предприятий Яхромы в Подмосковье, передает АГН «Москва» со ссылкой на областное управление МЧС. Площадь возгорания составляет две с половиной тысячи квадратных метров.

По данным ведомства, в ликвидации возгорания задействованы две единицы техники, привлечены семь специалистов.

В областной прокуратуре сообщили, что загорелись складские помещения предприятия по производству пластиковых изделий. Информации о пострадавших нет. Установление всех обстоятельств случившегося находится на контроле ведомства.