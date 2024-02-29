Пожар площадью 4,5 тысячи «квадратов» произошел на складах в подмосковном Раменском
Фото: [пресс-служба прокуратуры Московской области]
В подмосковном Раменском тушат крупный пожар на складах с пластиковой продукцией. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Изначально площадь возгорания составляла три тысячи квадратных метров, затем огонь перекинулся на соседний склад и распространился на площади 4,5 тысячи «квадратов».
Спасатели нарастили группировку сил и средств. К тушению привлечены шестьдесят специалистов и двадцать шесть единиц техники.
В настоящее время объявлена ликвидация открытого горения. Информация о пострадавших не поступала.
Установление всех причин и обстоятельств случившегося взяла на контроль прокуратура Московской области, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.