Пожар площадью 4,5 тысячи «квадратов» произошел на складах в подмосковном Раменском

В подмосковном Раменском тушат крупный пожар на складах с пластиковой продукцией. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Изначально площадь возгорания составляла три тысячи квадратных метров, затем огонь перекинулся на соседний склад и распространился на площади 4,5 тысячи «квадратов».

Спасатели нарастили группировку сил и средств. К тушению привлечены шестьдесят специалистов и двадцать шесть единиц техники.

В настоящее время объявлена ликвидация открытого горения. Информация о пострадавших не поступала.

Установление всех причин и обстоятельств случившегося взяла на контроль прокуратура Московской области, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.