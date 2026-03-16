Пожар произошел в жилом доме на Белореченской улице

В Москве произошло возгорание в квартире жилого дома на Белореченской улице, дом 31. По предварительным данным, пожар возник на десятом этаже многоэтажного здания. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщил осведомленный источник.

Как сообщил источник, в момент прибытия экстренных служб из окон квартиры наблюдалось открытое пламя, что указывало на активное развитие пожара.

Во время проведения спасательной операции сотрудники пожарных подразделений вывели двух человек непосредственно из горящей квартиры. Еще двоих жильцов удалось эвакуировать с 12-го этажа, куда мог распространиться дым.

На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения, обстоятельства происшествия и возможные причины возгорания уточняются.

