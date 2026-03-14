Оперативная эвакуация: в Брехово локализовали пожар в здании пансионата

В деревне Брехово городского округа Химки произошел пожар в здании пансионата. Сообщение о возгорании поступило в дневное время суток в пятницу, 13 марта. Сотрудники экстренных служб сработали оперативно: открытое пламя удалось локализовать на площади 60 кв. м, сообщила администрация муниципалитета.

По данным администрации, все постояльцы и персонал были эвакуированы до прибытия огнеборцев. На место выехали расчеты МЧС, специалисты «Химспаса», представители ТУСиС и бригады Химкинской подстанции скорой помощи. Для координации действий и контроля за ситуацией подключились сотрудники Управления социальных коммуникаций администрации округа и территориального отдела.

Химкинская городская прокуратура начала проверку. Ведомство установит обстоятельства и причины возгорания. В администрации призвали местных жителей в экстренных ситуациях обращаться по номерам 101 или 112.

Ранее сообщалось, что в ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали о частых причинах бытовых пожаров.