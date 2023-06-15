Пожар произошел в жилом доме в Балашихе

Пожар произошел в жилом доме на Юбилейной улице в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Площадь возгорания составила сорок квадратных метров.

Как рассказали в подмосковном управлении МЧС, пожар произошел в доме №12. В 20:27 возгорание локализовали, в 20:30 – ликвидировали открытое горение. Спустя примерно сорок минут были ликвидированы последствия пожара.

В ликвидации возгорания были задействованы шестьдесят четыре человека. Также привлекли двадцать две единицы техники.