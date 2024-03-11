Пожар с горящего склада в Раменском перекинулся на соседнее здание
Фото: [t.me/mchs_official]
Огонь с горящего в подмосковном Раменском склада перекинулся на соседнее здание, сообщила пресс-служба МЧС России.
Соседнее административное здание загорелось на площади сто квадратных метров, уточнили в ведомстве.
На место пожара направлена передвижная лаборатория для контроля замеров вредных веществ в воздухе.
Склад в поселке Родники вспыхнул сегодня утром. Во время тушения пожара произошла разгерметизация контейнера с горюче-смазочным веществом. Жидкость пролилась и загорелась на площади четыреста «квадратов». Также случилось обрушение кровли.
Информация о пострадавших не поступала.