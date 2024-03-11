Пожар с горящего склада в Раменском перекинулся на соседнее здание

Огонь с горящего в подмосковном Раменском склада перекинулся на соседнее здание, сообщила пресс-служба МЧС России.

Соседнее административное здание загорелось на площади сто квадратных метров, уточнили в ведомстве.

На место пожара направлена передвижная лаборатория для контроля замеров вредных веществ в воздухе.

Склад в поселке Родники вспыхнул сегодня утром. Во время тушения пожара произошла разгерметизация контейнера с горюче-смазочным веществом. Жидкость пролилась и загорелась на площади четыреста «квадратов». Также случилось обрушение кровли.

Информация о пострадавших не поступала.