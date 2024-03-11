Разгерметизация контейнера с горюче-смазочным веществом произошла при пожаре в Раменском

При тушении крупного пожара в подмосковном Раменском произошла разгерметизация контейнера, где хранился горюче-смазочный материал, сообщила пресс-служба МЧС России.

В результате жидкость разлилась и воспламенилась на площади четыреста квадратных метров. Ранее произошло обрушение кровли.

Пожар вспыхнул сегодня утром. В поселке Родники Раменского городского округа загорелся склад со строительными материалами.

Установление всех причин и обстоятельств пожара взяла на контроль городская прокуратура.