Пожар у метро «Лесная» в Петербурге: горит здание с магазинами и медицинской лабораторией

В Выборгском районе Санкт-Петербурга вечером 4 февраля произошло возгорание, из-за которого образовалась крупная пробка и появились сообщения о густом дыме.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе районной администрации, пожар локализован по адресу: Кантемировская улица, 31. На место происхождения незамедлительно выехали расчеты экстренных служб.

Первыми о происшествии рассказали очевидцы.

«Что-то горит на „Лесной“. Везде дым», — написал один из местных жителей, поделившись фотографиями с места событий.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», около 18:20 в районе станции метро «Лесная» образовалась серьезная пробка, протяженность которой достигала почти двух километров. В здании, где произошел пожар, расположены несколько торговых точек и медицинская лаборатория.