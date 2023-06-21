Пожар уничтожил сразу четыре пассажирских автобуса во Владивостоке

Звонок об обнаружении пламени в организации ВПОПАТ-1 в пожарную часть поступил в 07.25. Огнеборцы тут же выехали на место ЧП и обнаружили, что пламя уже распространилось на площади в 50 квадратных метров. В результате предпринятых усилий пожар был потушен в 08.40. Для тушения было задействовано девять человек спасателей в сопровождении двух единиц техники.

Об этом сообщило ТАСС. Пострадавших в результате инцидента нет. Представители мэрии уже заверили, что это ЧП никак не повлияет на обеспеченность горожан общественным транспортом.