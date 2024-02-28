Пожар в небольшом магазине спровоцировал возгорание крупного торгового центра под Иркутском

В поселке Чунский вспыхнул магазин стройматериалов, и пламя быстро перекинулось на расположенное рядом здание торгового центра. Об этом сообщил ТАСС .

ЧП произошло в самом центре населенного пункта, на улице Ленина. Оно случилось глубокой ночью.

«Поступило сообщение о том, что в на улице Ленина горит одноэтажное здание магазина стройматериалов. Затем огонь перешел на соседнее трехэтажное здание торгового центра», - заявили по этому поводу представители министерства по чрезвычайным ситуациям.

Общая площадь пожара составила 1080 квадратных метров. Для того, чтобы потушить его, пожарным пришлось привлечь пожарный поезд, он прибыл к месту инцидента из Тайшета. Во многом благодаря ему пожар удалось локализовать. Погибших и пострадавших при этом не отмечено.

Ранее сообщалось о пожаре на строительном рынке в Волгограде. Там пламя стало распространяться от бывших в употреблении вещей, которые хранились на складе в торговом комплексе.