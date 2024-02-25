МЧС: в Волгограде локализовали крупный пожар на строительном рынке

Пожар на 920 квадратных метрах в Волгограде локализовали 35 специалистов с использованием 11 единиц техники. Информация о возгорании поступила в 13.25 в воскресенье, 25 февраля. Загорелся торговый павильон, который расположен на территории местного строительного рынка. Его площадь составляет 450 квадратных метров.

После ликвидации огня, сотрудники МЧС продолжают работу: проводят проливку и разбирают обгоревшие конструкции. На месте ЧП присутствует 68 специалистов и 22 единицы техники. Согласно предварительной информации, пострадавших нет. Источником возгорания стали б/у вещи, которые хранились на складе в торговом комплексе. Ранг сложности пожара — второй.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил информацию о пожаре в одном из цехов НЛМК, который по неподтвержденной информации начался после падения вражеского беспилотного аппарата в ночь на 24 февраля. Удалось не допустить выброса вредных веществ в атмосферу. Данных о пострадавших нет.

Ранее мы также сообщали о пожаре в Москве, который произошел в здании посольства Южной Кореи. Здание расположено в самом центре столицы. Собеседник РИА Новости сообщил, что пожар удалось ликвидировать самостоятельно без помощи пожарных и спасателей. В помещении никто не находился.