Пожар в Российской государственной библиотеке полностью ликвидирован

Возгорание в здании Российской государственной библиотеки на Воздвиженке полностью ликвидировано, пострадавшие от пожара отсутствуют. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Москве.

Уточняется, что для тушения возгорания было привлечено около 50 человек и более 10 единиц техники.

Отмечается, что в здании было зафиксировано тление обрешетника кровли трехэтажного административного здания.

Напомним, что в конце позапрошлого года произошло возгорание также на крыше указанного здания.