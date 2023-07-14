Пожар в селе Шайдуриха Свердловской области полностью потушен

В МЧС сообщили о полной ликвидации пожара в селе Шайдуриха Свердловской области.

Крупный пожар в Невьянском городском округе был локализован еще вчера утром, но пожарные продолжали свою работу, поскольку площадь возгорания была значительной.

Сообщалось, что вначале загорелись четыре рыбацких домика на базе отдыха. По верхушкам деревьев огонь перешел на строения в селе Шайдуриха.

Всего огонь уничтожил 40 строений, включая 13 жилых домов. Без крова остались 35 человек. При разборе сгоревших строений было обнаружено тело погибшей женщины. Еще два человека обратились к медикам за помощью из-за ожогов.

К тушению пожара привлекалась авиация МЧС и Минобороны.