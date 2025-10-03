В результате обстрела в Каховке пострадало здание кинотеатра. По предварительным данным, человеческих жертв удалось избежать. Об этом сообщил ТАСС , опубликовав соответствующие кадры.

Инцидент произошел в Херсонской области. Сообщается, что в результате атаки пострадал местный кинотеатр, который получил значительный урон. По словам главы округа Павла Филипчука, удар был нанесен со стороны Вооруженных сил Украины. Отмечается, что, несмотря на масштаб повреждений строения, в результате этого инцидента никто из людей не пострадал.

Чиновник в своем телеграм-канале охарактеризовал произошедшее как акт террора против гражданского населения. Он заявил, что здание кинотеатра серьезно пострадало, но подчеркнул, что его и другие сооружения восстановят в ближайшее время. Филипчук выразил уверенность в скорой победе и отстройке всех поврежденных объектов.

