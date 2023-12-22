Пожар вспыхнул в строящемся многоквартирном доме в Одинцово

В подмосковном Одинцово загорелся долгострой. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает РИАМО .

По информации издания, речь идет о строящемся доме под номером 35 на улице Маршала Жукова. На первом и третьем этажах здания вспыхнули стройматериалы.

В настоящее время площадь возгорания составляет сто двадцать квадратных метров. На месте работают четыре пожарных автоцистерны.

Информация о пострадавших не поступала. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее крупный пожар произошел на складе мясоперерабатывающего комбината в Химках.