Пожарного инспектора приговорили к длительному сроку заключения по делу сгоревшего в Кемерово ТЦ

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел в 2018 году. От него погибли 60 человек, среди которых было 37 детей.

Следствие по этому делу установило, что Григорий Терентьев, бывший главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС в Кемерове, нарушил свои должностные обязанности. Он не запланировал и не провел проверку того, как на территории торгово-развлекательного центра соблюдаются правила пожарной безопасности. Такие проверки не проводились ни в 2017, ни в 2018 году. При этом Терентьев действовал в сговоре с Александром Мамонтовым, главой регионального управления МЧС. Об этом рассказало ТАСС.

Вдобавок ко всему, экс-инспектор на протяжении двух лет похищал денежную компенсацию, которая ему в действительности не полагалась. В результате суд назначил Терентьеву 8,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Александру Мамонтову дали 10,5 лет лишения свободы, и вдобавок штраф в размере 900 тысяч рублей.