Пожарные на складе в Пушкино применяют для тушения пену и работают, не подходя близко к опасной зоне

Сотрудники пожарной службы в Пушкино используют пену для ликвидации возгорания на складе. Они работают на безопасном расстоянии от очага пожара, информирует ТАСС.

По информации, полученной из достоверных источников, на складе горюче-смазочных материалов происходят взрывы.

В здании происходят взрывы резервуаров с горюче-смазочными материалами. Пожарные используют пену для тушения и работают на безопасном расстоянии от очага возгорания. Часть горючих материалов, которые не были охвачены огнем, была эвакуирована.