Пожарные Нижнего Новгорода локализовали крупное возгорание большегрузной машины с химикатами

На территории города в одном из гаражей стояла фура, загруженная толуолом. Она вспыхнула, и огонь от нее распространился по значительной территории.

После возгорания машины пламя распространилось не только по тому гаражу, где стояла техника, но и на соседние боксы. Руководству МЧС пришлось выделить значительные силы на ликвидацию этого ЧП. Численность пожарных, которые сейчас тушат огонь в данном месте, составила 56 человек. Их усилия поддерживает 16 различных специализированных машин.

Огнеборцам удалось локализовать огонь на площади в 800 квадратных метров. Об этом сообщили РИА Новости. По свидетельству очевидцев, столб дыма от этого пожара виден практически из любой части города. По утверждению специалистов, которые проводили забор проб воздуха, количество вредных веществ в атмосфере не превышает предельных норм.