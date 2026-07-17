В Серпухове состоится полумарафон «Золотой павлин»

В субботу, 25 июля, в Серпухове состоится заключительный беговой старт сезона «Суперлига Подмосковья» – Серпуховский полумарафон «Золотой павлин», его проведут в парке имени Олега Степанова. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Зарегистрироваться можно на странице бегового события. Участникам предложат классические дистанции: 3, 5, 10 и 21,1 км, а также детский забег на 500 м.

В ведомстве предупредили, что в день мероприятия временно изменят схему движения трех автобусных маршрутов в Серпухове: № 3, № 8 и № 20к. Жителей и гостей города просят заранее планировать свои поездки.

Полумарафон станет четвертым и заключительным стартом бегового сезона «Суперлиги Подмосковья» в 2026 году, проект «Суперлига Подмосковья» реализуется с весны 2022 года. Отметим, что серию забегов организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

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* Возрастное ограничение 6+