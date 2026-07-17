В Химках состоится арт-гостиная «Денис Давыдов: портрет героя на фоне эпохи»
Арт-гостиная «Денис Давыдов: портрет героя на фоне эпохи» пройдет в Химках
Фото: [Картинная галерея им. С. Горшина]
В понедельник, 27 июля, в картинной галерее им. С. Горшина в Химках состоится арт-гостиная «Денис Давыдов: портрет героя на фоне эпохи», ее проведут в рамках патриотической программы под лозунгом «Успех V единстве поколений». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Мероприятие посвятят жизни и творчеству русского поэта, мемуариста, генерала-лейтенанта Дениса Давыдова. Он является ярким представителем «гусарской поэзии» и героем Отечественной войны 1812 года. Посетителям расскажут о его военных подвигах, эволюции образа гусара в отечественной живописи, графике и кинематографе. Они также обсудят «гусарские» стихи, сатиру и дружбу со знаковыми фигурами русской культуры.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.
* Возрастное ограничение 6+