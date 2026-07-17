Дочь Успенской начала встречаться с молодым студентом МГУ

Татьяна Плаксина, дочь королевы шансона Любови Успенской, впервые вышла в свет со своим новым молодым человеком, передает Teleprogramma.org. Избранником 36-летней светской львицы стал 22-летний студент МГУ Артем Москвин.

Отмечается, что пара вместе появилась на юбилейной премии Fashion TV, которая проходила в Москве. Татьяна выглядела сногсшибательно: топ, усыпанный стразами, дизайнерская юбка необычного кроя, яркий макияж и сияющие аксессуары — все это привлекло внимание фотографов и гостей мероприятия.

Фото: [ Артем Москвин, Татьяна Плаксина и Анастасия Волочкова/соцсети ]

Москвин недавно окончил МГУ по специальности «искусствоведение» и сейчас продолжает обучение в магистратуре. Влюбленных сблизил общий интерес к творчеству и искусству. На мероприятии они не скрывали своих чувств: держались за руки, обменивались нежными взглядами и улыбались друг другу.

Разница в возрасте не смущает ни Татьяну, ни ее избранника. Девушка считает, что главное в отношениях — это любовь и доверие, а не соответствие каким-либо критериям.

До знакомства с Артемом Татьяна встречалась с предпринимателем из Санкт-Петербурга Никитой Плотниковым. Их роман длился несколько месяцев, но закончился разрывом из-за отсутствия общих интересов и духовной близости.

Интересно, что Любовь Успенская сначала одобрила тот выбор, но позже заявила, что молодой человек не соответствует уровню ее дочери. Зато нового избранника Татьяны певица приняла тепло.

Ранее сообщалось, что дочь Любови Успенской начала выступать под ее фамилией.