Пожарные потушили крупное возгорание в центре Кургана

Пожар сначала вспыхнул в автоцентре. На здание сервиса он перекинулся чуть позже. Сейчас открытое горение уже ликвидировано, огнеборцы занимаются разборкой и проливкой различных конструкций.

Об этом заявило министерство по чрезвычайным ситуациям в своем микроблоге. В тушении пожара было задействовано 48 бойцов пожарных расчетов при поддержке 13 специальных машин. Пострадавших, а тем более погибших, в результате инцидента не выявлено. Повреждения от огня получили несколько автомобилей, которые стояли на территории центра и сервиса.