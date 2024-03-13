Пожарные потушили нефтезавод в Рязани, который вспыхнул после атаки украинских беспилотников

На предприятии загорелись две емкости с сырой нефтью после падения сразу четырех БПЛА. Огнеборцы сумели справиться с огнем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

После того, как четыре неприятельских дрона упали на территории предприятия, пламя охватило две емкости, в которых хранилась еще непереработанная нефть. На своем пике пожар охватывал площадь в 175 квадратных метров. При атаке и последующем возгорании на заводе пострадали два человека.

«Есть двое пострадавших с ранениями рук. Оказана медпомощь, жизни людей ничего не угрожает», - написал Малков.

Пожарные сумели овладеть ситуацией, они полностью ликвидировали горение. Глава региона поблагодарил все службы, которые участвовали в ликвидации ЧП, за четкую и слаженную работу.

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