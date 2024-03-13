Беспилотник пытался атаковать здание регионального управления ФСБ в Белгороде

Вражеский беспилотник попытался атаковать здание регионального управления ФСБ в Белгороде, сообщает Baza. По предварительной информации, поврежден фасад здания. Также выбиты окна. Пострадавших, предварительно, нет.

13 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон ВСУ сдетонировал и повредил дома в селе Призначное Прохоровского района. В результате инцидента никто не пострадал.

В результате атаки также был поврежден автомобиль. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

С начала недели атака ВСУ на приграничные регионы России и не только усилилась. Украинские военные пытались атаковать беспилотниками объекты в Московской, Нижегородской, Курской, Белгородской областей. Министерство обороны РФ сообщало о сбитых в этих регионах дронах.

Кроме того, 12 марта украинские диверсионно-разведывательные группировки предприняли попытку прорваться на территорию Брянской и Белгородской области. В результате совместной работы ВС РФ и ФСБ диверсанты были ликвидированы.

На территории Белгородской, Курской и Брянской областей, а также в Крыму и Севастополе, введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.