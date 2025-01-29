Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры на востоке Москвы

В результате пожара в жилом доме на востоке Москвы пострадал один человек. Об этом передает телеканал РЕН, ссылаясь на информацию, полученную от представителей экстренных служб города.

По словам источника, знакомого с ситуацией, пожар случился в среду, 29 января, около шести часов утра на улице 9-я Парковая.

«На улице 9-я Парковая произошло возгорание в однокомнатной квартире на площади пяти квадратных метров. Из квартиры спасен человек», — поведал источник.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. В данный момент медиками проводятся все необходимые реанимационные мероприятия. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Ранее сообщалось, что подмосковные экстренные службы ликвидировали открытое горение на предприятии в деревне Пешки в Солнечногорском городском округе.