Пожарные сумели локализовать пожар, охвативший сорок домов в Свердловской области

В Свердловской области стоит очень сухая, но ветреная погода. Порывы ветра достигают скорости 27 метров в секунду. После того, как в деревне полыхнули сразу несколько строений, ее жителей спешно эвакуировали с территории данного населенного пункта. В то же время число пожарных со временем только увеличивалось, и они к сегодняшнему утру сумели взять пламя под свой контроль. Всего в Шайдурихе загорелись около сорока построек.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям. Число огнеборцев, задействованных для тушения огня, почти достигло 140 человек. Им в помощь приданы 46 единиц техники, в том числе вертолет.