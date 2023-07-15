Пожарные сумели локализовать все природные возгорания в Свердловской области
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А 18 пожаров были полностью потушены. Их площадь составляла порядка 860 гектаров.
В борьбе с огнем принимают участие сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям, представители лесоохраны, арендаторы участков. К ним присоединились добровольцы. Всем этим силам уже к вечеру 14 июля удалось взять под свой контроль огненную стихию по всей Свердловской области.
«Удалось локализовать все лесные пожары на территории региона», - заявил региональный департамент информационной политики.
Сообщение данного ведомства привело ТАСС. Сейчас продолжается борьба с пламенем в Алапаевском, Артемовском, Верхнепышминском, Камышловском, Невьянском, Таборинском и Туринском районах. К тушению пожаров привлечено порядка 650 человек, их усилия подкреплены порядка 140 единицами различной техники.