Пожарные сумели локализовать все природные возгорания в Свердловской области

А 18 пожаров были полностью потушены. Их площадь составляла порядка 860 гектаров.

В борьбе с огнем принимают участие сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям, представители лесоохраны, арендаторы участков. К ним присоединились добровольцы. Всем этим силам уже к вечеру 14 июля удалось взять под свой контроль огненную стихию по всей Свердловской области.

«Удалось локализовать все лесные пожары на территории региона», - заявил региональный департамент информационной политики.

Сообщение данного ведомства привело ТАСС. Сейчас продолжается борьба с пламенем в Алапаевском, Артемовском, Верхнепышминском, Камышловском, Невьянском, Таборинском и Туринском районах. К тушению пожаров привлечено порядка 650 человек, их усилия подкреплены порядка 140 единицами различной техники.