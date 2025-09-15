Пожарные тушат огонь, охвативший торговые ряды в российском городе

Серьезный пожар в торговом здании, охвативший значительную площадь кровли, вспыхнул в Иркутске. Об этом сообщило МЧС России.

В Иркутске пожарные МЧС борются с масштабным пожаром, охватившим здание, в котором расположены торговые точки. Огонь разгорелся на крыше строения, распространившись на площадь более 2200 кв. м. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Для тушения пожара привлечены значительные силы: более 40 специалистов и 12 единиц пожарной техники. В связи со сложностью ситуации, МЧС принимает меры по увеличению количества задействованного персонала. Причины возгорания выясняются.

Ранее в Ленобласти из-за возможной диверсии сошел с рельсов товарный поезд.