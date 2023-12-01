Пожарным удалось полностью ликвидировать пожар на ростовском вещевом рынке

Возгорание рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону произошло вчера вечером, и только сейчас с ним удалось справиться.

Пламя было обнаружено в 20.39. В кратчайший срок оно распространилось по большой площади, охватив торговые павильоны. Не смотря на все усилия пожарных, на пике пожар охватывал строения на площади в 4 тысячи квадратных метров. Ночью возгорание удалось локализовать, и теперь оно полностью ликвидировано.

«В Ростове-на-Дону огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на вещевом рынке», - заявили представители министерства по чрезвычайным ситуациям в своем официальном микроблоге.

Против пожарных играла очень плотная застройка, за счет чего огонь быстро расходился во все стороны. К ликвидации пожара было привлечено 113 человек. Их усилия были подкреплены 33 единицами специальной техники.