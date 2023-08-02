Пожары в Одесской области: российская армия снова нанесла удар по украинским портам

Продолжается планомерное выведение из стоя тех объектов, которые могли участвовать в недавнем теракте с участием надводных беспилотников. Этой атакой был поврежден Крымский мост, погибло 2 человека.

После сегодняшнего ночного удара повреждения получила не только портовая инфраструктура, которая расположена в регионе. Свою долю получили и промышленные предприятия, по ним также состоялся прилет ракет. Об этом заявил Олег Кипер, руководитель областной администрации.

«На объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары», - написал он в своем микроблоге.

Сейчас представители различных экстренных служб пытаются тушить возгорания, а также исправить полученные повреждения. Кипер не стал конкретизировать, какие именно объекты были выведены из строя. Пока известно только об Измаиле – в нем ночью гремели взрывы, а также работали средства ПВО.