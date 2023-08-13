Пожилой москвич устроил стриптиз для 13-летней школьницы на улице

Ранее судимый пожилой москвич на балконе второго этажа разделся перед 13-летней девочкой, которая шла по улице. Об этом сообщает «Мослента» со ссылкой на соцсети.

Отмечается, что инцидент произошел на Чонгарском бульваре на юге столицы.

Добавляется, что девочка сообщила об этом матери, после чего та обратилась к правоохранительным органам.

Уточняется, что мужчина задержан. Ранее он был судим за захват заложников.