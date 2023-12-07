Пожилую женщину спасли из горящего дома в Подмосковье

Отмечается, что прапорщик полиции Александр Лавренков и сержант полиции Евгений Михальчук находились на патрулировании, когда увидели столб густого дыма, поднимающийся над одним из домов частного сектора в поселке Малино.

Они незамедлительно сообщили о возгорании в экстренные службы и направились к месту происшествия. Выяснилось, что дым шел от горящей крыши частного дома. Сильное задымление также было внутри постройки. В комнате на первом этаже находилась пожилая женщина, которая не могла самостоятельно покинуть помещение.

Сотрудники Росгвардии зашли внутрь и помогли попавшему в беду человеку эвакуироваться из горящего дома. Прибывшими на место сотрудниками МЧС пожар был ликвидирован. К счастью, жизни и здоровью женщине ничего не угрожает.