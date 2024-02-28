Пранкеры Вован и Лексус от имени Порошенко убедили иностранных наемников организовать госпереворот на Украине

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) выяснили насколько преданы режиму Зеленского воюющие на Украине иностранные наемники.

От имени экс-президента Украины Петра Порошенко они пообщались с тремя «солдатами удачи».

Иностранцы жаловались на регулярные задержки зарплаты и нелицеприятно высказывались об уровне украинских командиров.

Двое из трех легионеров легко согласились вступить в некую ЧВК, которую якобы собирает Порошенко для организации госпереворота. Третий заявил, что политикой не интересуется, и поспешил написать на приятелей донос в СБУ.

Ранее Вован и Лексус вызвали на откровенный разговор писателя Виктора Шендеровича*, согласившегося финансировать ВСУ.

* признан в России иноагентом, включен в список террористов и экстремистов