Писатель Шендерович в разговоре с пранкерами охотно согласился финансировать ВСУ

Пранкеры Вован и Лексус вызвали на откровенность писателя Виктора Шендеровича*, который в разговоре с ними согласился отправлять свои гонорары на помощь ВСУ.

Литератор был уверен, что он говорит с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Шендерович заявил, что хотел бы разделить свой взнос на две части — на гуманитарные и военные нужды.

Писатель признался, что ради приезда на Украину он готов выучить «правильный, максимально обтекаемый ответ» по поводу Бандеры, Львовского погрома, Бабьего Яра и других неловких вопросов, которые могут оказаться неудобными для украинцев.

Шендерович выразил уверенность, что в скором времени Россию «положат вниз лицом», а Украина вернет себе Крым и Донбасс. Тогда в Россию смогут вернуться все сбежавшие за границу либералы.

Ранее с «Андреем Ермаком» пообщался актер Артур Смольянинов**, выразивший готовность выступить перед бойцами ВСУ.

* признан в России иноагентом, включен в список террористов и экстремистов

** включен в список террористов и экстремистов