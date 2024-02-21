Писатель Шендерович в разговоре с пранкерами охотно согласился финансировать ВСУ
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Пранкеры Вован и Лексус вызвали на откровенность писателя Виктора Шендеровича*, который в разговоре с ними согласился отправлять свои гонорары на помощь ВСУ.
Литератор был уверен, что он говорит с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.
Шендерович заявил, что хотел бы разделить свой взнос на две части — на гуманитарные и военные нужды.
Писатель признался, что ради приезда на Украину он готов выучить «правильный, максимально обтекаемый ответ» по поводу Бандеры, Львовского погрома, Бабьего Яра и других неловких вопросов, которые могут оказаться неудобными для украинцев.
Шендерович выразил уверенность, что в скором времени Россию «положат вниз лицом», а Украина вернет себе Крым и Донбасс. Тогда в Россию смогут вернуться все сбежавшие за границу либералы.
Ранее с «Андреем Ермаком» пообщался актер Артур Смольянинов**, выразивший готовность выступить перед бойцами ВСУ.
* признан в России иноагентом, включен в список террористов и экстремистов
** включен в список террористов и экстремистов