Правоохранители Белгорода задержали пятерых подозреваемых в нападениях на прохожих

Пятеро из шестерых человек, которые подозреваются в нападениях на прохожих, уже задержаны полицией. Об этом сообщили представители региональной прокуратуры, их слова привело РИА Новости .

Совсем недавно в социальных сетях появилась серия видеороликов, на которых юноши бьют людей на улице и во дворе одного из домов. Сразу удалось установить, что один из фигурантов этих видео – 17-летний уроженец Азербайджана. После этого были возбуждены несколько уголовных дел, в том числе о покушении на убийство, а также о возбуждении ненависти по национальному признаку. Полиция приняла все меры для розыска лиц, показанных в видео, и ее усилия увенчались успехом.

«Группа состоит из шести человек, из которых четверо — несовершеннолетние. Задержаны пятеро, один взрослый в розыске», - дал комментарий по этому поводу представитель прокуратуры Белгородской области.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что системам ПВО ночью удалось отбить воздушный удар со стороны Украины. Они перехватили несколько беспилотников, а также снарядов, выпущенных из РСЗО «Ольха». В результате инцидента пострадавших не было.