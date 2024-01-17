Губернатор Гладков: над Белгородом вновь сбито несколько беспилотников и ракет

Прошедшей ночью системам ПВО снова пришлось перехватывать воздушные цели над Белгородом. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее про воздушный удар, который украинская армия снова попыталась нанести по Белгороду, сообщило Министерство обороны РФ. Эту информацию подтвердил Гладков, который сообщил о поражении противовоздушной обороной нескольких целей.

«Над Белгородом и Белгородским районом снова работала наша система ПВО. По предварительным данным — пострадавших нет», - написал он.

В ряде домов Белгородского района оказались повреждены окна, оперативные службы уже выехали на место ЧП и приступили к ликвидации последствий. По заявлению военных, в воздухе ими были сбиты 4 беспилотных летательных аппаратов и 7 ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня «Ольха».

Белгородская область регулярно попадает под воздушные удары, в ней практически ежедневно взрываются боеприпасы, прилетевшие с сопредельной стороны. Налеты производятся как на столицу региона, так и на небольшие населенные пункты на периферии области.