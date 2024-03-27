Правоохранители Дагестана задержали соучастника нападения на псковских десантников в 2000 году

Мужчина, который ранее входил в банду Шамиля Басаева, был задержан в Дагестане. Он 24 года назад принимал участие в атаке на бойцов из 6-й роты дивизии ВДВ из Пскова. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление Следственного комитета.

Экс-бандит уже взят под арест. Сейчас прорабатываются все детали, связанные с его делом. Его подозревают в бандитизме, участии в мятеже и в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

«Задержан еще один член банды, причастный к нападению, – уроженец республики Дагестан Ислам Бациев. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», - заявили представители следствия.

6-я рота погибла в горах Чечни в 200 году. Неполную сотню десантников атаковали силы противника размером в 2,5 тысячи человек. По итогам боя погибли 84 военнослужащих, выжило только несколько человек.

Ранее в Дагестане полиции удалось задержать виновника ДТП, который сбил ребенка и его мать, а затем сбежал с места инцидента. Мальчик в итоге погиб, а виновник его гибели был задержан по горячим следам.