Правоохранители Иркутска задержали несколько человек по подозрению в поджоге старых домов

За две предыдущих ночи были совершены сразу пять поджогов. Полиция ведет поиски злоумышленников.

По подозрению в совершении преступлений была задержана 19-летняя девушка, а также несколько ее предполагаемых подельников. По версии следствия, которое занимается поджогами, именно эта группа подожгла заброшенный нежилой дом по улице Седова. На следующую ночь они продолжили свою преступную деятельность.

«На следующие сутки на улицах Красных Мадьяр, Байкальская, Кожова и Седова от огня пострадали несколько деревянных строений», - заявили в пресс-службе регионального управления МВД.

Эти слова привело ТАСС. Сами задержанные говорят, что не имели корыстных целей. Они якобы решили похулиганить, и поджигали старые нежилые дома.